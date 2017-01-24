В 2016 году "Калугаэнерго" ввёл в эксплуатацию 530 км линий электропередачи
24.01.2017, 13:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвел итоги реализации инвестиционной программы в 2016 году. В рамках реализации инвестиционной программы филиалом «Калугаэнерго» введено в эксплуатацию 57 МВА трансформаторной мощности и 530 км линий электропередачи.
Также в прошедшем году филиал «Калугаэнерго» реализовал два крупных проекта. Первый - это подстанция «Созвездие» - единственный в филиале энергообъект на напряжении 220 кВ. В 2016 году завершены работы в рамках первого пускового комплекса 3-го этапа строительства подстанции. Второй пусковой комплекс завершающего этапа строительства планируется реализовать в 2018 году. Тогда же ПС «Созвездие» будет полностью сдана в эксплуатацию. Энергообъект имеет особую технологическую, экономическую и социальную значимость, так как позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей северной части Калужской области. Этот питающий центр расширяет возможности энергокомпании по подключению новых абонентов, в том числе новых резидентов технопарка «Ворсино».
Второй важный проект, который реализовали калужские энергетики в текущем году, - ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Верховая» с реконструкцией двухцепной ВЛ 110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» и «Орбита-Железняки» для расширения возможностей развития Правобережья Калуги. Именно здесь сконцентрировано практически все жилищное строительство в Калуге, строятся новые торговые и промышленные объекты. ПС «Верховая» - не совсем обычный энергообъект: это модульная мобильная подстанция. Её особенность в том, что такой модуль можно использовать не только как стационарную понижающую распределительную подстанцию, но и при необходимости переместить в любое место. Например, для подмены действующего оборудования стационарной подстанции на время его ремонта. Производятся такие модули в Санкт-Петербурге. Трансформаторная мощность «Верховой» 25 МВА. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией крупный городской микрорайон.
Кроме того, в рамках инвестпрограммы в 2016 году филиалом «Калугаэнерго» произведена реконструкция двух ПС 110 кВ «Космос» и «Ферзиково», на которых произведена замена масляных выключателей 110 кВ на современные, более экологичные, элегазовые. В распределительных сетях выполнена реконструкция и модернизация ВЛ и подстанций с установкой современного оборудования – реклоузеров, вакуумных выключателей, дугогасящих реакторов, систем видеонаблюдения и защиты, устройств для определения мест повреждения на ВЛ типа «Сириус».
Также в прошедшем году филиал «Калугаэнерго» реализовал два крупных проекта. Первый - это подстанция «Созвездие» - единственный в филиале энергообъект на напряжении 220 кВ. В 2016 году завершены работы в рамках первого пускового комплекса 3-го этапа строительства подстанции. Второй пусковой комплекс завершающего этапа строительства планируется реализовать в 2018 году. Тогда же ПС «Созвездие» будет полностью сдана в эксплуатацию. Энергообъект имеет особую технологическую, экономическую и социальную значимость, так как позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения потребителей северной части Калужской области. Этот питающий центр расширяет возможности энергокомпании по подключению новых абонентов, в том числе новых резидентов технопарка «Ворсино».
Второй важный проект, который реализовали калужские энергетики в текущем году, - ввод в эксплуатацию подстанции 110 кВ «Верховая» с реконструкцией двухцепной ВЛ 110 кВ «Калужская ТЭЦ-1-Орбита» и «Орбита-Железняки» для расширения возможностей развития Правобережья Калуги. Именно здесь сконцентрировано практически все жилищное строительство в Калуге, строятся новые торговые и промышленные объекты. ПС «Верховая» - не совсем обычный энергообъект: это модульная мобильная подстанция. Её особенность в том, что такой модуль можно использовать не только как стационарную понижающую распределительную подстанцию, но и при необходимости переместить в любое место. Например, для подмены действующего оборудования стационарной подстанции на время его ремонта. Производятся такие модули в Санкт-Петербурге. Трансформаторная мощность «Верховой» 25 МВА. Этого достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией крупный городской микрорайон.
Кроме того, в рамках инвестпрограммы в 2016 году филиалом «Калугаэнерго» произведена реконструкция двух ПС 110 кВ «Космос» и «Ферзиково», на которых произведена замена масляных выключателей 110 кВ на современные, более экологичные, элегазовые. В распределительных сетях выполнена реконструкция и модернизация ВЛ и подстанций с установкой современного оборудования – реклоузеров, вакуумных выключателей, дугогасящих реакторов, систем видеонаблюдения и защиты, устройств для определения мест повреждения на ВЛ типа «Сириус».