В 2016 году Каскад Кубанских ГЭС перевыполнил план по выработке электроэнергии на 12,5 %
09.02.2017, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Выработка электроэнергии станциями Каскада Кубанских ГЭС (филиал РусГидро) в 2016 году превысила плановый показатель на 12,5% и составила 1,34 млрд кВт·ч. Общая выработка электроэнергии группой РусГидро за 2016 год составила – 124,8 млрд кВт·ч, что на 9,2% больше плана. Это рекорд за всю 12-летнюю историю существования РусГидро.
В 2016 году Каскад Кубанских ГЭС перечислил в бюджеты всех уровней налогов на общую сумму 476 982,5 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 389 092,1 млн рублей. В Ставропольский край – 72 695,1 млн рублей, в Карачаево-Черкесскую Республику – 15 195,3 млн рублей. Плата во внебюджетные фонды составила 81 004,1 млн рублей, за аренду земли – 21 044,9 млн рублей. Сумма платы за пользование водными объектами – 15 878,1 млн рублей.
Ремонтная кампания 2016 года выполнялась в соответствии с графиком, согласованным с Системным оператором. За прошедший год выполнены капитальные ремонты шести гидроагрегатов на шести станциях: ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-4, Свистухинская ГЭС, Егорлыкская ГЭС и Новотроицкая ГЭС. Выполнен капитальный ремонт высоковольтного выключателя напряжением 110 кВ. Заменены аккумуляторные батареи Свистухинской ГЭС и Новотроицкой ГЭС. Завершено 63 текущих ремонта основного генерирующего оборудования и 38 по гидротехническим сооружениям.
В 2016 году энергетики каскада приобрели контейнерный водолазный комплекс, который обеспечит проведение декомпрессии в барокамере и лечебную рекомпрессию водолазов по всем воздушным режимам: во время проведения учебно-тренировочных спусков водолазов в барокамере на глубины до 100 метров и для проведения водолазных спусков и подводно-технических работ - до 60 метров.
Каскад Кубанских ГЭС уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия». В 2016 году благотворительную помощь мы оказали Лицею №1 города Невинномысска, школе и детскому саду посёлка Ударный, спортивным школам «Олимп» и «Трудовец», родильному отделению городской больницы Невинномысска, Невинномысскому энергетическому техникуму и Тебердинскому заповеднику. Помогли приобрести инвалидную коляску для 6-летнего Ивана из Невинномысска. В рамках благотворительности Каскад Кубанских ГЭС продолжает реализацию традиционных акций «Рождённые энергией», «оБЕРЕГАй» и «С нами ярче и светлее».
В 2016 году Каскад Кубанских ГЭС перечислил в бюджеты всех уровней налогов на общую сумму 476 982,5 млн рублей, в том числе в федеральный бюджет – 389 092,1 млн рублей. В Ставропольский край – 72 695,1 млн рублей, в Карачаево-Черкесскую Республику – 15 195,3 млн рублей. Плата во внебюджетные фонды составила 81 004,1 млн рублей, за аренду земли – 21 044,9 млн рублей. Сумма платы за пользование водными объектами – 15 878,1 млн рублей.
Ремонтная кампания 2016 года выполнялась в соответствии с графиком, согласованным с Системным оператором. За прошедший год выполнены капитальные ремонты шести гидроагрегатов на шести станциях: ГАЭС, ГЭС-1, ГЭС-4, Свистухинская ГЭС, Егорлыкская ГЭС и Новотроицкая ГЭС. Выполнен капитальный ремонт высоковольтного выключателя напряжением 110 кВ. Заменены аккумуляторные батареи Свистухинской ГЭС и Новотроицкой ГЭС. Завершено 63 текущих ремонта основного генерирующего оборудования и 38 по гидротехническим сооружениям.
В 2016 году энергетики каскада приобрели контейнерный водолазный комплекс, который обеспечит проведение декомпрессии в барокамере и лечебную рекомпрессию водолазов по всем воздушным режимам: во время проведения учебно-тренировочных спусков водолазов в барокамере на глубины до 100 метров и для проведения водолазных спусков и подводно-технических работ - до 60 метров.
Каскад Кубанских ГЭС уже несколько лет реализует долгосрочную благотворительную программу «Чистая энергия». В 2016 году благотворительную помощь мы оказали Лицею №1 города Невинномысска, школе и детскому саду посёлка Ударный, спортивным школам «Олимп» и «Трудовец», родильному отделению городской больницы Невинномысска, Невинномысскому энергетическому техникуму и Тебердинскому заповеднику. Помогли приобрести инвалидную коляску для 6-летнего Ивана из Невинномысска. В рамках благотворительности Каскад Кубанских ГЭС продолжает реализацию традиционных акций «Рождённые энергией», «оБЕРЕГАй» и «С нами ярче и светлее».