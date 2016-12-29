ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С начала года сотрудники астраханского филиала ПАО "МРК Юга" (входит в группу компаний "Россети") заключили около 5 тысяч договоров на техприсоединение общей мощностью 101,5 МВт, а также исполнили обязательства по 3,4 тысячам договоров, предоставив новым потребителям свыше 67 МВт мощности.

Всего в астраханский филиал МРСК Юга в 2016 году поступило 6,1 тысячи заявок на технологическое присоединение к электросетям компании. Общая суммарная мощность, запрошенная потребителями региона, составила более 230 МВт. Более 90% поданных заявок поступило от физических лиц, мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт.