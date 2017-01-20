В 2016 году в Курскэнерго обратились свыше 26 тысяч потребителей
Самой востребованной в прошлом году была дополнительная услуга по установке и замене приборов учета – потребителями было подано 6385 заявок на ее предоставление. Свыше 3500 граждан обратились в Курскэнерго по вопросам выполнения технических условий заявителем договора технологического присоединения. Также в прошлом году специалистами филиала было заключено 1989 договоров на услугу «Выполнение работ, относящихся к компетенции клиента при осуществлении технологического присоединения» («Сопровождение ТП»).
В течение минувшего года в адрес Курскэнерго поступило более 4000 положительных отзывов от жителей региона. Энергетиков благодарят за оперативность, грамотное консультирование, квалифицированную помощь в оформлении документации, внимательное отношение к каждому потребителю.