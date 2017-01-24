В 2017 году "Пензаэнерго" планирует отремонтировать более 4000 км воздушных линий
Помимо этого в рамках ремонтной кампании 2017 года пензенские энергетики отремонтируют 1081 трансформаторную подстанцию 10/6/0,4 кВ. Капитальный ремонт планируется провести на 67-ми подстанциях напряжением 110/35/10/6 кВ.
В рамках выполнения данных работ на подстанциях 35-110 кВ отремонтируют 734 выключателя 6-110 кВ, 115 отделителей, короткозамыкателей и 551 разъединитель. В соответствии с утверждённой перспективной программой расчистки просек ВЛ на 2017 год в рамках инвестиционной и ремонтной программ в филиале "Пензаэнерго" намечены работы по расчистке и расширению трас ВЛ в объёме 980 га.
Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надёжности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок. К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят в апреле текущего года.