ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В филиале ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") - "Пензаэнерго" в 2017 году планируют отремонтировать 3866,9 км воздушных линий (ВЛ) 0,4-10 кВ и 507,2 км ВЛ 35-110 кВ. При этом будет заменено 1940 деревянных и железобетонных опор, 18 917 линейных изоляторов, а также 81,7 км электрического провода и 3 км грозозащитного троса.

Помимо этого в рамках ремонтной кампании 2017 года пензенские энергетики отремонтируют 1081 трансформаторную подстанцию 10/6/0,4 кВ. Капитальный ремонт планируется провести на 67-ми подстанциях напряжением 110/35/10/6 кВ.

В рамках выполнения данных работ на подстанциях 35-110 кВ отремонтируют 734 выключателя 6-110 кВ, 115 отделителей, короткозамыкателей и 551 разъединитель. В соответствии с утверждённой перспективной программой расчистки просек ВЛ на 2017 год в рамках инвестиционной и ремонтной программ в филиале "Пензаэнерго" намечены работы по расчистке и расширению трас ВЛ в объёме 980 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надёжности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Пензенской области, предотвращения нарушений и отказов в работе электроустановок. К проведению массовых ремонтных работ энергетики приступят в апреле текущего года.