ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году в Хабаровском крае планируется газифицировать восемь населенных пунктов, сообщила пресс-служба правительства региона по итогам встречи губернатора Вячеслава Шпорта с главой правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.



На газовое топливо в регионе перейдут поселок Переяславка, села Георгиевка, Новостройка и Могилевка района им. Лазо, а также села Виноградовка, Федоровка, Воронежское-3 и Мичуринское в Хабаровском районе. Продолжится строительство газопровода-отвода и еще двух распределительных газопроводов, а также проектирование еще 16 газопроводов. Также ведется проектирование двух автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.



Газификация края ведется в рамках соглашения о сотрудничестве между «Газпромом» и регионом, в соответствии с которым в 2008–2016 годах были построены 12 межпоселковых газопроводов и один газопровод-отвод. Компания направила на эти цели более 7,3 млрд руб., уровень газификации края вырос с 12,6% до 18,8% (на 1 января 2017 года).



Всего в крае было газифицировано 26 населенных пунктов, в том числе города Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Амурск и Николаевск-на-Амуре. Потребителями ресурса стали 56 промышленных объектов, 94 предприятия ЖКХ, а также около 100 тыс. квартир и домовладений. В настоящее время подготовлен и находится на согласовании в краевом правительстве проект программы газификации региона до 2021 года. Напомним, в апреле прошлого года губернатор Вячеслав Шпорт предложил «Газпрому» продлить срок действия программы газификации региона еще на пять лет, поскольку она выполнена не в полном объеме.