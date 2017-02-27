В Атомэнергомаше изготовили оборудование для машзала Белорусской АЭС
27.02.2017, 16:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) изготовил и подготовил к отправке оборудование для Белорусской атомной станции (г. Островец).
Завод завершил производство четырех комплектов сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 для машинного зала энергоблока № 2 Белорусской АЭС. Общий вес изготовленной продукции составил около 900 тонн.
Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из трех частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Срок службы оборудования – 50 лет.
Технический проект и рабочую конструкторскую документацию разработали специалисты Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.
Ранее ЗиО-Подольск изготовил и поставил четыре комплекта СПП-1200 для первого энергоблока Белорусской АЭС. Такие же аппараты завод изготовил для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС (ЭБ № 6, 7) и Ленинградской АЭС-2 (ЭБ № 1, 2).
Завод завершил производство четырех комплектов сепараторов-пароперегревателей СПП-1200 для машинного зала энергоблока № 2 Белорусской АЭС. Общий вес изготовленной продукции составил около 900 тонн.
Сепараторы-пароперегреватели предназначены для осушки и перегрева влажного пара, поступающего после цилиндра высокого давления турбины. Они представляют собой вертикальные аппараты, состоящие из трех частей в одном корпусе. Система промежуточного перегрева пара входит в состав вспомогательных систем, которые обеспечивают работу турбоустановки. Срок службы оборудования – 50 лет.
Технический проект и рабочую конструкторскую документацию разработали специалисты Департамента оборудования атомного машиностроения ПАО «ЗиО-Подольск». Они также осуществляют сопровождение изготовления и шеф-монтаж.
Ранее ЗиО-Подольск изготовил и поставил четыре комплекта СПП-1200 для первого энергоблока Белорусской АЭС. Такие же аппараты завод изготовил для новых энергоблоков Нововоронежской АЭС (ЭБ № 6, 7) и Ленинградской АЭС-2 (ЭБ № 1, 2).