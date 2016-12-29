ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Чеченской Республике состоялось официальное открытие новой подстанции 110/10 кВ "Черноречье-110". В мероприятии принял участие глава республики Рамзан Кадыров, руководитель оперативного штаба по развитию энергокомплекса, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель Парламента ЧР Магомед Даудов, мэр г. Грозный Муслим Хучиев, управляющий директор АО "Чеченэнерго" Русланбек Докуев и др.

Строительство подстанции "Черноречье-110" реализовано в рамках договорённости с ПАО "Россети" и в соответствии с протокольным поручением главы республики Рамзана Кадырова. Ввод в строй подстанции позволит осуществить перевод сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ, что соответствует проводимой "Россетями" технической политике, и позволит разгрузить действующий питающий центр 35/6 кВ "Черноречье".

"Республика развивается и есть необходимость в создании инфраструктуры. Ввод в строй новых подстанций имеет значение не только для энергосистемы, но и для всего экономического сектора Чеченской Республики. Мы благодарны энергетикам за их нелёгкий труд. В перспективе мы рассчитываем на собственное производство. Природные ресурсы нам позволяют вырабатывать свою электроэнергию", - отметил в выступлении Рамзан Кадыров.

"Сегодня при весомой и неоценимой поддержке Рамзана Ахматовича, оперативный штаб по развитию энергокомплекса добился огромных результатов. Восстановлено энергохозяйство, реализуются инвестиционные и ремонтные программы, водятся в строй значимые подстанции, соответствующие всем современным технологиям", - подчеркнул в своей речи руководитель оперштаба по развитию энергосистемы, советник главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.

Во время торжественной церемонии медалями "За заслуги перед ЧР" награждены заместитель управляющего директора "Чеченэнерго" Сайд-Али Кайсаров и член оперштаба по развитию энергокомплекса ЧР Рамзан Ажиев. Благодарственными письмами и грамотами за подписью главы республики отметили сотрудников "Чеченэнерго", внёсших весомый вклад в развитие электросетевого комплекса. Благодарность Рамзан Кадыров адресовал и непосредственно в адрес управляющего директора АО "Чеченэнерго" Русланбека Докуева. В свою очередь руководство компании решением коллектива присвоило главе Чеченской Республики звание "Почётный энергетик". Благодарственное письмо от имени коллектива вручили и руководителю оперштаба по развитию энергокомплекса Адаму Делимханову.

Почётные гости разрезали символичную алую ленту. Глава ЧР Рамзан Кадыров лично запустил подстанцию "Черноречье-110". Осмотрев помещения подстанции, он остался доволен выполненными работами.

Новая подстанция позволит обеспечить электроэнергией объекты спортивно-оздоровительного туристического комплекса "Грозненское море" и близлежащие населённые пункты. Здесь установлены современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами, установлен трансформатор мощностью 32 МВА. Подстанция обеспечит надёжным электроснабжением данный район на ближайшие 25-30 лет.