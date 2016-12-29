В Чеченской Республике открылась новая подстанция 110 кВ "Черноречье"
Строительство подстанции "Черноречье-110" реализовано в рамках договорённости с ПАО "Россети" и в соответствии с протокольным поручением главы республики Рамзана Кадырова. Ввод в строй подстанции позволит осуществить перевод сетей напряжением 6 кВ на напряжение 10 кВ, что соответствует проводимой "Россетями" технической политике, и позволит разгрузить действующий питающий центр 35/6 кВ "Черноречье".
"Республика развивается и есть необходимость в создании инфраструктуры. Ввод в строй новых подстанций имеет значение не только для энергосистемы, но и для всего экономического сектора Чеченской Республики. Мы благодарны энергетикам за их нелёгкий труд. В перспективе мы рассчитываем на собственное производство. Природные ресурсы нам позволяют вырабатывать свою электроэнергию", - отметил в выступлении Рамзан Кадыров.
"Сегодня при весомой и неоценимой поддержке Рамзана Ахматовича, оперативный штаб по развитию энергокомплекса добился огромных результатов. Восстановлено энергохозяйство, реализуются инвестиционные и ремонтные программы, водятся в строй значимые подстанции, соответствующие всем современным технологиям", - подчеркнул в своей речи руководитель оперштаба по развитию энергосистемы, советник главы ЧР, депутат Госдумы РФ Адам Делимханов.
Во время торжественной церемонии медалями "За заслуги перед ЧР" награждены заместитель управляющего директора "Чеченэнерго" Сайд-Али Кайсаров и член оперштаба по развитию энергокомплекса ЧР Рамзан Ажиев. Благодарственными письмами и грамотами за подписью главы республики отметили сотрудников "Чеченэнерго", внёсших весомый вклад в развитие электросетевого комплекса. Благодарность Рамзан Кадыров адресовал и непосредственно в адрес управляющего директора АО "Чеченэнерго" Русланбека Докуева. В свою очередь руководство компании решением коллектива присвоило главе Чеченской Республики звание "Почётный энергетик". Благодарственное письмо от имени коллектива вручили и руководителю оперштаба по развитию энергокомплекса Адаму Делимханову.
Почётные гости разрезали символичную алую ленту. Глава ЧР Рамзан Кадыров лично запустил подстанцию "Черноречье-110". Осмотрев помещения подстанции, он остался доволен выполненными работами.
Новая подстанция позволит обеспечить электроэнергией объекты спортивно-оздоровительного туристического комплекса "Грозненское море" и близлежащие населённые пункты. Здесь установлены современные микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, внедрена автоматизированная система управления технологическими процессами, установлен трансформатор мощностью 32 МВА. Подстанция обеспечит надёжным электроснабжением данный район на ближайшие 25-30 лет.