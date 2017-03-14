ОРЕАНДА-НОВОСТИ ПС Северная Реконструкцию подстанций напряжением 110 кВ «Антипиха» и «Каштак» планируют завершить в 2017 году специалисты филиала ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») - «Читаэнерго». Объем инвестиций, направленных на объекты, составит более 70 миллионов рублей. От надежности работы этих объектов зависит качество электроснабжения десятков тысяч жителей краевой столицы.



Обе подстанции были построены еще в 60 – х годах прошлого столетия для обеспечения электроснабжения предприятий и жилого сектора нескольких районов Читы. В последние годы в связи с ростом потребления электрической энергии нагрузки на подстанции достигли предельных значений. Для решения этой проблемы потребовалась реконструкция энергообъектов, в ходе которой была выполнена замена морально и физически устаревшего оборудования.



«Реконструкция данных объектов означает увеличение пропускной способности и установленной трансформаторной мощности. А новые мощности - это возможность зажечь свет в квартирах 2 тысяч наших земляков», - отмечает Антон Битуев, - заместитель директора по технически вопросам - главный инженер филиала ПАО «МРСК Сибири»-«Читаэнерго».