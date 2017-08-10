В Хасанском районе Приморья восстановлено электроснабжение населённых пунктов
10.08.2017, 11:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Бригады филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» восстановили электроснабжение, нарушенное из-за проливных дождей, в Хасанском районе Приморского края.
Вечером 9 августа и ночью 10 августа было восстановлено электроснабжение сёл Береговое, Филипповка и посёлка Рыбачий. В четверг, 10 августа, закончены ремонтные работы в селе Кравцовка.
Проведение работ на энергообъектах было затруднено из-за отсутствия возможности проезда ремонтного персонала и техники к местам повреждений.
«Подключение потребителей происходило по мере возможности проезда техники и персонала к местам повреждений. На особо трудных участках проезжали на технике высокой проходимости, предоставленной МЧС и военными. Сейчас электроснабжение, нарушенное в результате паводка, восстановлено в полном объеме», – сообщили специалисты.
Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Вечером 9 августа и ночью 10 августа было восстановлено электроснабжение сёл Береговое, Филипповка и посёлка Рыбачий. В четверг, 10 августа, закончены ремонтные работы в селе Кравцовка.
Проведение работ на энергообъектах было затруднено из-за отсутствия возможности проезда ремонтного персонала и техники к местам повреждений.
«Подключение потребителей происходило по мере возможности проезда техники и персонала к местам повреждений. На особо трудных участках проезжали на технике высокой проходимости, предоставленной МЧС и военными. Сейчас электроснабжение, нарушенное в результате паводка, восстановлено в полном объеме», – сообщили специалисты.
Напомним, в Приморье из-за стихии пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: http://primorsky.ru