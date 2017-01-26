ОРЕАНДА-НОВОСТИ По итогам 2016 года филиал «Ивэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» выполнил план по ремонту электросетевого комплекса. Своевременно проведенные работы позволили обеспечить надежное электроснабжение г. Иваново, Ивановского, Шуйского, Тейковского, Кинешемского и других районов области.



Всего в минувшем году отремонтировано 553 распределительных пункта и трансформаторных подстанции 6-10/0.4 кВ, 319 выключателей 6-110 кВ, более 2 тыс. км воздушных линий (ВЛ) 0,4-110 кВ, замено более 1 тыс. опор ВЛ. Осуществлен комплексный ремонт 25 подстанций 35-110 кВ. Чтобы предотвратить технологические нарушения, которые при неблагоприятных погодных условиях могут спровоцировать деревья, упавшие на линии электропередачи из близлежащих лесных массивов, регулярно проводится расчистка и расширение трасс ВЛ 0.4-110 кВ. В этом году работы выполнены на площади около 1300 га – это больше, чем было запланировано в 2016 году.



Все плановые работы выполнены в установленные сроки. Особое внимание уделялось качеству проводимых работ.