В НАО добыча нефти в 2016 году увеличилась на 7,4%
25.01.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Недропользователи Ненецкого округа в минувшем году добыли 15,7 млн тонн нефти. Это на 1 млн тонн (или на 7,4%) больше показателя 2015 года. Таким образом, годовой план нефтяников, выполнен на чуть более 96%. По информации отдела недропользования Департамента природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, накопленная добыча нефти на территории Ненецкого округа с начала разработки составляет 233,8 млн тонн.
Основной объём добычи нефти в 2016 году обеспечили ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", ООО "СК "Русвьетпетро", ООО "РН-Северная нефть", ООО "Башнефть-Полюс", а также оператор Харьягинского СРП (с 1 августа 2016 года) - ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга".
В 2016 году продолжила расти и добыча и на шельфе Печорского моря - на Приразломном месторождении (ООО "Газпром нефть шельф") добыто 2,1 млн тонн нефти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2015-ом.
Всего на территории России в 2016 году добыто 547,5 млн тонн нефти. Основной объём традиционно обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ. Доля Ненецкого автономного округа в структуре добычи - 2,74%.
Фактическая добыча природного (свободного) газа по итогам года составила 304,4 тыс. куб. метров. Из них почти половина (42,2%) добыта на Василковском газоконденсатном месторождении для газификации населённых пунктов Ненецкого округа. Остальное - для технологических нужд на нефтепромыслах.
Фактическая добыча газового конденсата составила более 4 тыс. тонн. Основной объём добычи (3,8 тыс. тонн) обеспечен ЗАО "Печорнефтегазпром" на Василковском газоконденсатном месторождении.
Основной объём добычи нефти в 2016 году обеспечили ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", ООО "СК "Русвьетпетро", ООО "РН-Северная нефть", ООО "Башнефть-Полюс", а также оператор Харьягинского СРП (с 1 августа 2016 года) - ООО "ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга".
В 2016 году продолжила расти и добыча и на шельфе Печорского моря - на Приразломном месторождении (ООО "Газпром нефть шельф") добыто 2,1 млн тонн нефти. Это почти в 2,5 раза больше, чем в 2015-ом.
Всего на территории России в 2016 году добыто 547,5 млн тонн нефти. Основной объём традиционно обеспечивает Ханты-Мансийский автономный округ. Доля Ненецкого автономного округа в структуре добычи - 2,74%.
Фактическая добыча природного (свободного) газа по итогам года составила 304,4 тыс. куб. метров. Из них почти половина (42,2%) добыта на Василковском газоконденсатном месторождении для газификации населённых пунктов Ненецкого округа. Остальное - для технологических нужд на нефтепромыслах.
Фактическая добыча газового конденсата составила более 4 тыс. тонн. Основной объём добычи (3,8 тыс. тонн) обеспечен ЗАО "Печорнефтегазпром" на Василковском газоконденсатном месторождении.