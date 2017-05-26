ОРЕАНДА-НОВОСТИ Два новых газопровода введены в эксплуатацию в Ногинском районе и городском округе Балашиха, новые объекты построены с целью увеличения пропускной способности, повышения надежности работы существующей газораспределительной системы и подключения новых потребителей, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.



Газопроводы построены в микрорайоне Никольско-Архангельский Балашихи и д. Исаково Ногинского района, их общая протяженность составляет 3,4 километра, отмечается в материале.



«В этом году мы планируем построить в Ногинском районе по программе газификации два газопровода еще в двух населенных пунктах: деревнях Караваево и Боровково, где в общей сложности проживает 1400 человек», – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков, его цитируют в материале.



Как отметил Дмитрий Пестов, слова которого приводятся в сообщении, всего в 2017 году на территории Подмосковья планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, в которых проживает почти 33 тысячи человек.



«На сегодняшний день уже восемь объектов сданы в эксплуатацию. Основной объем работ по строительству и запуску объектов газификации запланирован на третий и четвертый кварталы», – добавил Пестов.



За последние четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раза. За это время в рамках губернаторской программы построено свыше 1500 километров газопроводов, газифицировано более 250 населенных пунктов, порядка ста тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома, заключается в релизе.