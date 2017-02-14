В "Татнефти" продолжается реформирование закупочной системы
14.02.2017, 12:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В 2016 году в Компании «Татнефть» продолжена активная проектная работа по реинжинирингу закупочной системы : внедрены механизмы категорирования закупок, делегирования полномочий и персонализации ответственности, создана библиотека параметрических описаний товаров.
Исполняется Проект по сокращению времени закупок и Проект централизации закупок в рамках Группы «Татнефть».
Информационным ядром закупочной системы по-прежнему является торгово-закупочная площадка (ТЗП «Татнефти»), где зарегистрировано 21,5 тыс. действующих поставщиков, из них в 2016 году зарегистрировались 6262. В торгах на поставку товаров участвовали 4789 поставщиков. Через тендеры на закупку товаров получено 43858 коммерческих предложений. Общий объем закупок, осуществленных в открытой конкурентной среде, превышает 30 млрд. руб.
Подрядчики Компании также закупают материалы на электронной площадке. И каждое минимальное решение по цене материала подрядчика подразделений «Татнефти» становится для других подразделений точкой отсчета цены на понижение. Таким образом, в работе закупщиков используется эффект «краудсорсинга». При этом операционный контроль всех принимаемых решений осуществляет «Татнефть».
Исполняется Проект по сокращению времени закупок и Проект централизации закупок в рамках Группы «Татнефть».
Информационным ядром закупочной системы по-прежнему является торгово-закупочная площадка (ТЗП «Татнефти»), где зарегистрировано 21,5 тыс. действующих поставщиков, из них в 2016 году зарегистрировались 6262. В торгах на поставку товаров участвовали 4789 поставщиков. Через тендеры на закупку товаров получено 43858 коммерческих предложений. Общий объем закупок, осуществленных в открытой конкурентной среде, превышает 30 млрд. руб.
Подрядчики Компании также закупают материалы на электронной площадке. И каждое минимальное решение по цене материала подрядчика подразделений «Татнефти» становится для других подразделений точкой отсчета цены на понижение. Таким образом, в работе закупщиков используется эффект «краудсорсинга». При этом операционный контроль всех принимаемых решений осуществляет «Татнефть».