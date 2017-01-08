В Вологде развернут оперативный штаб в связи с ЧП на трансформаторной подстанции
08.01.2017, 21:51
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 8 января, в 06.41 на трансформаторной подстанции «Ява» на улице Промышленной в городе Вологде произошел пожар. В результате пожара трансформаторная подстанция вышла из строя.
В зону отключения попали 86 тысяч человек - более 2 тысяч домов, а также 5 социально значимых объектов.
В Главном управлении МЧС России по Вологодской области по поручению Губернатора Олега Кувшинникова развернут оперативный штаб. В 9, 11 и 16 часов состоялись заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Правительства области под председательством заместителя Губернатора Виктора Рябишина с участием мэра города Вологды Андрея Травникова и представителей предприятий, которые оказались в зоне отключения электроэнергии. Ряд руководителей предприятий заявили о своей готовности подключиться к электропитанию с использованием генераторов, по резервной схеме.
В зону отключения попали 86 тысяч человек - более 2 тысяч домов, а также 5 социально значимых объектов.
В Главном управлении МЧС России по Вологодской области по поручению Губернатора Олега Кувшинникова развернут оперативный штаб. В 9, 11 и 16 часов состоялись заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Правительства области под председательством заместителя Губернатора Виктора Рябишина с участием мэра города Вологды Андрея Травникова и представителей предприятий, которые оказались в зоне отключения электроэнергии. Ряд руководителей предприятий заявили о своей готовности подключиться к электропитанию с использованием генераторов, по резервной схеме.