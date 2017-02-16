ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь – декабрь 2016 года филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго» присоединил к электрическим сетям 3 058 потребителей на общую мощность 234,17 МВт. В том числе исполнен 601 договор, заключённый с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, и 2 457 договоров - с физическими.

Энергетики подключили новые объекты жилищного строительства, предприятие по производству нетканого полотна «Русвата» в Клепиках, компанию по изготовлению и поставке медицинских перевязочных средств «СКОПИНФАРМ», производственные комплексы аграрного холдинга «ОКА МОЛОКО» и животноводческий комплекс «РусАгроХолдинг», АО «Окская птицефабрика», деревообрабатывающий комбинат в Рязани и фабрику по производству мягкой мебели в Спасске-Рязанском. Из подключённых объектов социальной сферы – сельские школы, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, водозаборные узлы, артскважина и автономный топочный пункт, системы освещения улиц в населённых пунктах области и автодороги.

Самым крупным реализованным проектом стало завершение работ по технологическому присоединению и введению в эксплуатацию парогазовой установки на Дягилевской ТЭЦ. Для этого энергетики провели строительство четырех ЛЭП 110 кВ от открытого распредустройства с выдачей мощности в электросеть. В результате мощность объекта увеличилась на 126,5 МВт. Еще один крупный потребитель - Рязанский трубный завод. Для расширения его производственного комплекса энергетики, начиная с 2015 года, выполнили строительство распредустройства закрытого типа 10 кВ. Присоединенная мощность составит 11,6 МВт.

В числе наиболее крупных проектов наступившего года - строительство двух воздушных линий 110 кВ для подключения подстанции, которая будет снабжать электроэнергией нефтепродуктоперекачивающую станцию Шилово-3.