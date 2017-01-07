Власти призвали ярославцев минимизировать использование обогревателей
07.01.2017, 23:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из-за сильных морозов Правительство Ярославской области и региональное МЧС призывают ярославцев соблюдать меры безопасности. В области регистрируется аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-16 градусов ниже климатических значений. Ночью и утром 8 января в Ярославской области и Ярославле ожидается сильный мороз -35 - 38 градусов Цельсия.
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В том числе, нарушения в работе электроэнергетических систем, связанные с повышенными нагрузками из-за массового пользования обогревательными приборами. В этой связи ярославцев призывают по возможности минимизировать пользование обогревателями. А также следить за исправностью электроприборов, печей и дымоходов.
Также при аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения гражданам рекомендовано без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.
В случае переохлаждения или обморожения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.
Прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В том числе, нарушения в работе электроэнергетических систем, связанные с повышенными нагрузками из-за массового пользования обогревательными приборами. В этой связи ярославцев призывают по возможности минимизировать пользование обогревателями. А также следить за исправностью электроприборов, печей и дымоходов.
Также при аномально низких температурах воздуха во избежание переохлаждения и обморожения гражданам рекомендовано без необходимости не выходить на улицу, избегать пребывания на улице детей и домашних животных.
В случае переохлаждения или обморожения необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.