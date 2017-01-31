Воткинская ГЭС в 2016 году выработала 2,87 млрд кВт.ч электроэнергии
31.01.2017, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Воткинская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») в 2016 году выработала 2,87 млрд кВт.ч электроэнергии, что выше среднемноголетней выработки (2,52 млрд кВт.ч). Всего с начала эксплуатации (1961 г.) гидростанция выработала более 136 млрд кВт.ч электроэнергии.
В 2016 году Воткинская ГЭС перечислила в бюджеты всех уровней налогов на общую сумму 121,6 млн руб., в том числе в федеральный бюджет – 31,3 млн руб., в краевой – 90,3 млн руб. Плата во внебюджетные фонды составила 52,4 млн руб., за аренду земли – 9,6 млн руб. Сумма платы за пользование водными объектами – 37,4 млн руб.
В рамках программы комплексной модернизации станции (ПКМ) в июле 2016 года начаты работы по замене гидроагрегата №4, которые будут завершены в июне 2017 года. Закончено строительство производственной площадки для разгрузки и складирования оборудования, завершены работы по реконструкции оборудования очистных сооружений дренажных вод гидроагрегатов. Введён в работу технологический комплекс воздухоснабжения системы регулирования гидроагрегатов, произведена замена системы возбуждения на гидроагрегате №6. Выполнен монтаж системы управления верхнего уровня АСУ ТП, закончена модернизация системы мониторинга узла связи, введена в работу централизованная защищенная система регистрации технологических параметров.
В 2016 году Воткинская ГЭС перечислила в бюджеты всех уровней налогов на общую сумму 121,6 млн руб., в том числе в федеральный бюджет – 31,3 млн руб., в краевой – 90,3 млн руб. Плата во внебюджетные фонды составила 52,4 млн руб., за аренду земли – 9,6 млн руб. Сумма платы за пользование водными объектами – 37,4 млн руб.
В рамках программы комплексной модернизации станции (ПКМ) в июле 2016 года начаты работы по замене гидроагрегата №4, которые будут завершены в июне 2017 года. Закончено строительство производственной площадки для разгрузки и складирования оборудования, завершены работы по реконструкции оборудования очистных сооружений дренажных вод гидроагрегатов. Введён в работу технологический комплекс воздухоснабжения системы регулирования гидроагрегатов, произведена замена системы возбуждения на гидроагрегате №6. Выполнен монтаж системы управления верхнего уровня АСУ ТП, закончена модернизация системы мониторинга узла связи, введена в работу централизованная защищенная система регистрации технологических параметров.