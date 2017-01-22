Второй энергоблок АЭС "Куданкулам" выведен на 100% мощность
22.01.2017, 19:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Второй энергоблок АЭС "Куданкулам" впервые выведен на 100% уровень мощности. "Сегодня ночью после завершения этапа физических экспериментов на уровне мощности 90% и получения разрешения регулирующего органа в Индии, реакторная установки блока №2 выведена на 100% номинальный уровень нейтронной мощности. Мы подошли к последнему этапу динамических испытаний на номинальной нагрузке. Согласно графику завершение этапа планируется на первую декаду февраля месяца, после чего последуют 72-ух часовые испытания с дальнейшим переходом к этапу годовой гарантийной эксплуатации энергоблока" - сообщил вице-президент по проектам в Южной Азии Группы компаний ASE Андрей Лебедев.
Операции по подъёму мощности с 90% до 100% прошли в соответствии с технологическим регламентом. Теперь, после выхода энергоблока на номинальный уровень мощности, планируется проведение комплексных динамических испытаний в течение 15 суток. В рамках испытаний будут подтверждены проектных характеристик основных систем энергоблока и его динамическая устойчивость в отдельных режимах нарушений нормальной эксплуатации.
В настоящее время на энергоблоке ведётся подготовка к первым испытаниям.
29 августа 2016 года энергоблок № 2 АЭС "Куданкулам", сооружаемой при техническом содействии Группы компаний ASE, был включён в энергосистему Индии.
Начало физического пуска энергоблока № 2 состоялось 11 мая 2016, когда после проведения всех подготовительных работ в реактор была установлена первая тепловыделяющая сборка (ТВС). Всего в реактор было загружено 163 ТВС. Все работы выполнялись совместно российскими и индийскими специалистами в режиме автоматических операций, в чётком соответствии с графиком и соблюдением норм безопасности. Разрешение на загрузку было получено от надзорного органа Индии (AЕRB) после подробного рассмотрения всех подготовленных ранее Отчётов по безопасности. 19 мая 2016 загрузка свежего топлива в реактор второго энергоблока АЭС "Куданкулам" была успешно завершена. Работы выполнены полностью в автоматическом режиме за интервал времени менее 7 суток с опережением на 4 суток, против установленного графиком. Далее контроль топливной загрузки был проведён инспекторами МАГАТЭ, после чего были осуществлены работы по уплотнению реактора. 28.06.2016 было получено разрешение на выход на МКУ от индийского регулятора AERB. 10 июля 2016 года энергоблок выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).
Операции по подъёму мощности с 90% до 100% прошли в соответствии с технологическим регламентом. Теперь, после выхода энергоблока на номинальный уровень мощности, планируется проведение комплексных динамических испытаний в течение 15 суток. В рамках испытаний будут подтверждены проектных характеристик основных систем энергоблока и его динамическая устойчивость в отдельных режимах нарушений нормальной эксплуатации.
В настоящее время на энергоблоке ведётся подготовка к первым испытаниям.
29 августа 2016 года энергоблок № 2 АЭС "Куданкулам", сооружаемой при техническом содействии Группы компаний ASE, был включён в энергосистему Индии.
Начало физического пуска энергоблока № 2 состоялось 11 мая 2016, когда после проведения всех подготовительных работ в реактор была установлена первая тепловыделяющая сборка (ТВС). Всего в реактор было загружено 163 ТВС. Все работы выполнялись совместно российскими и индийскими специалистами в режиме автоматических операций, в чётком соответствии с графиком и соблюдением норм безопасности. Разрешение на загрузку было получено от надзорного органа Индии (AЕRB) после подробного рассмотрения всех подготовленных ранее Отчётов по безопасности. 19 мая 2016 загрузка свежего топлива в реактор второго энергоблока АЭС "Куданкулам" была успешно завершена. Работы выполнены полностью в автоматическом режиме за интервал времени менее 7 суток с опережением на 4 суток, против установленного графиком. Далее контроль топливной загрузки был проведён инспекторами МАГАТЭ, после чего были осуществлены работы по уплотнению реактора. 28.06.2016 было получено разрешение на выход на МКУ от индийского регулятора AERB. 10 июля 2016 года энергоблок выведен на минимально контролируемый уровень мощности (МКУ).