В отчётном периоде было завершено бурением 22 разведочных скважины (на уровне 2015 года), проходка в разведочном бурении выросла в 2016 году на 3,2% — до 66946 м. Показатель обеспеченности добычи «Газпром нефти» доказанными запасами углеводородов (по стандартам SPE-PRMS) составляет 18 лет. Аудит запасов проводила независимая международная консалтинговая компания DeGolyer and MacNaughton.

Основным фактором, позволившим нарастить ресурсную базу, стало применение новых технологий в эксплуатационном бурении, а также более эффективного планирование геологоразведочных работ. В 2016 году на лицензионных участках группы открыто 3 новых месторождения и 26 залежей углеводородов.

«Наличие качественной и диверсифицированной ресурсной базы — одно из ключевых условий развития бизнеса. Текущий уровень обеспеченности запасами позволяет „Газпром нефти“ уверенно двигаться к достижению стратегических целей. При этом компания успешно решает и тактическую задачу ежегодного 100-процентного восполнения добычи приростом запасов категории 2Р. Запасы этой категории — основа бизнес-моделирования и перспективного планирования разработки месторождений, то есть база для развития активов», — сказал первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.