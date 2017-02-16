Защитное сооружение Саратовской ГЭС вновь признано лучшим в районе
16.02.2017, 15:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Защитное сооружение Саратовской ГЭС (филиала РусГидро) признано лучшим среди 16 предприятий Балаковского района. Директор гидростанции Людмила Одинцова получила переходящий кубок за лучшее в районе защитное сооружение гражданской обороны вместимостью свыше 150 человек.
- Награды в сфере ГО и ЧС - это признание результатов планомерной и эффективной работы сотрудников предприятия по обеспечению безопасности Саратовской ГЭС, - считает директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. - В 2016 году защитное сооружение нашего предприятия было признано лучшим на уровне Балаковского района, затем – в Саратовском регионе, а затем гидростанция вошла в число предприятий с лучшими защитными сооружениями в Поволжье. Это наглядный показатель работы, учитывая, что в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение Поволжья приняли участие 10 тысяч организаций и предприятий Приволжского федерального округа.
Комиссия под руководством директора управления по делам ГО и ЧС Балаковского района оценивала защитные сооружения предприятий по 11 основным параметрам, от состояния документации до работоспособности каждого элемента системы жизнеобеспечения.
- Награды в сфере ГО и ЧС - это признание результатов планомерной и эффективной работы сотрудников предприятия по обеспечению безопасности Саратовской ГЭС, - считает директор Саратовской ГЭС Людмила Одинцова. - В 2016 году защитное сооружение нашего предприятия было признано лучшим на уровне Балаковского района, затем – в Саратовском регионе, а затем гидростанция вошла в число предприятий с лучшими защитными сооружениями в Поволжье. Это наглядный показатель работы, учитывая, что в смотре-конкурсе на лучшее защитное сооружение Поволжья приняли участие 10 тысяч организаций и предприятий Приволжского федерального округа.
Комиссия под руководством директора управления по делам ГО и ЧС Балаковского района оценивала защитные сооружения предприятий по 11 основным параметрам, от состояния документации до работоспособности каждого элемента системы жизнеобеспечения.