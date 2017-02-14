ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») завершены сварка и контроль качества замыкающего кольцевого шва на первом корпусе реактора силовой установки «РИТМ-200» для первого серийного универсального атомного ледокола ЛК-60Я «Сибирь».

Третий кольцевой шов соединил два полукорпуса реактора. Получилась конструкция массой 98 тонн и длиной более 7 метров. Сварное соединение диаметров 2,6 м проводилось с применением разработанной специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» особой технологии. После термической и механической обработки специалисты Центральной лаборатории неразрушающих методов контроля провели контроль качества шва, используя радиографический и ультразвуковой методы, а также капиллярную дефектоскопию. Радиографический контроль проводился в рентгеновской камере с применением ускорителя электронов, который позволяет проводить контроль сварных швов толщиной до 250 мм.

«Все контрольные результаты показали безупречное качество кольцевого шва реактора. Это сварное соединение относится к первой категории и полностью отвечает максимально жестким техническим требованиям», – констатировал по результатам контрольной проверки начальник ЦЛНМК ПАО «ЗиО-Подольск» Алексей Петров.

Сейчас сварщики приступили к антикоррозионной наплавке внутренней части замыкающего шва.