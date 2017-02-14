Завершена сварка замыкающего шва корпуса реактора для ледокола "Сибирь"
Третий кольцевой шов соединил два полукорпуса реактора. Получилась конструкция массой 98 тонн и длиной более 7 метров. Сварное соединение диаметров 2,6 м проводилось с применением разработанной специалистами ПАО «ЗиО-Подольск» особой технологии. После термической и механической обработки специалисты Центральной лаборатории неразрушающих методов контроля провели контроль качества шва, используя радиографический и ультразвуковой методы, а также капиллярную дефектоскопию. Радиографический контроль проводился в рентгеновской камере с применением ускорителя электронов, который позволяет проводить контроль сварных швов толщиной до 250 мм.
«Все контрольные результаты показали безупречное качество кольцевого шва реактора. Это сварное соединение относится к первой категории и полностью отвечает максимально жестким техническим требованиям», – констатировал по результатам контрольной проверки начальник ЦЛНМК ПАО «ЗиО-Подольск» Алексей Петров.
Сейчас сварщики приступили к антикоррозионной наплавке внутренней части замыкающего шва.