ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Все столичные гостиницы и хостелы прошли классификацию к чемпионату мира по футболу 2018 года. Различные категории — от «пяти звёзд» до «без звёзд» — получили 870 отелей на 58,1 тысячи номеров. Средства размещения, которые не прошли классификацию, с 1 января 2017 года будут лишены права предоставлять гостиничные услуги.

Как рассказали в пресс-службе Департамента спорта и туризма города Москвы, высшую категорию — «5 звёзд» — получили 27 столичных гостиниц.

Следующая категория — «четыре звезды» — досталась 74 гостиницам. «Три звезды» присвоены 184 отелям. Категории «две звезды» соответствуют 98 средств размещения, «одной звезде» — 40 отелей. Последний класс — «без звезд» — присвоен 447 гостиницам, в том числе 230 хостелам.

«Порядка 100 гостиниц не подали заявку на классификацию. Преимущественно это «серые» хостелы, расположенные в жилом фонде. Они должны уйти с рынка в начале следующего года», — рассказали в пресс-службе. Контролировать это будет Департамент спорта и туризма совместно с правоохранительными органами.

Процесс присвоения звёзд гостиницам продолжится и в следующем году. Однако пройти процедуру смогут только лишь строящиеся гостиницы или новые отели, под которые в 2017-м переоборудуют нежилые здания. В Москве таких объектов около полусотни.

Кроме того, гостиницы, прошедшие классификацию, обязаны подтверждать свою категорию звёздности и получать свидетельства заново раз в три года.

«Классификация нужна, чтобы предоставить достоверную информацию покупателю о той услуге, которую он приобретает. Если гостиница не дотягивает до заявленной звездности, ей присваивают более низкую категорию», — пояснили в ведомстве.

Как рассказал в интервью mos.ru руководитель Департамента спорта и туризма Николай Гуляев, кроме того, на время проведения чемпионата будут использоваться отели ближнего Подмосковья, а это ещё около 15 тысяч мест. Также возможна организация временных гостиниц на речных судах. Соответствующие договорённости с судовладельцами уже достигнуты. То есть мест для болельщиков будет достаточно.