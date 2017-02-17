ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство "АВТОСТАТ" рассказало, кто покинул российский авторынок в январе. Компания Audi завершила продажи компактных хэтчбеков A1 на российском рынке. Трёхдверный хэтчбек Audi A1 выпускается с 2010 года, позднее на конвейер встала пятидверная версия Sportback. В Россию поставлялись машины с бензиновыми турбомоторами объемом 1,2, 1,4 и 1,8 литра. Последние экземпляры продавались по цене от 1 млн 240 тыс. рублей.

Также российское подразделение Audi приостановило поставки ещё пяти моделей автомобилей на российский рынок. Такое решение связано со вступлением в силу с 1 января 2017 года регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в Россию автомобили системы «ЭРА-Глонасс». Приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей ТТ, R8 и А8.

Группа Volkswagen свернула крупноузловую сборку седанов Audi А6 и А8 на своём заводе в Калуге, при этом выпуск кроссоверов Audi Q7 на предприятии продолжится.

Компания Mitsubishi решила отказаться от продаж электромобилей в России, посчитав, что обнуление пошлин не дало результатов – для развития направления электрического транспорта в стране нужна инфраструктура.

Концерн Fiat Chrysler приостановил поставки автомобилей марки Alfa Romeo в Россию. В продаже их уже нет – последняя машина была продана ещё в ноябре. С российского сайта марки исчезла вся информация о моделях, хотя контакты дилеров пока ещё указаны. Однако официально Alfa Romeo пока не уходит из России: в марте 2017 года к дилерам привезут автомобили, выпущенные в прошлом году.