ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, во второй половине августа цены на автомобили изменились только у 8 марок.

У некоторых из них корректировка цены произошла лишь по одной модели. Так, американский Ford повысил цену седана Mondeo в комплектациях Titanium и Titanium Plus на 0,2%. Французский Peugeot снизил цену минивэна Traveller в комплектации Active Standard на 4,0%.

Отметим и немецкий Volkswagen, который поднял цены пикапа Amarok в комплектации Canyon на 2,2%, минивэна Caddy в комплектации Edition 35 на 2,2 – 3,0%, в комплектации Family на 0,2%, минивэна Caddy Maxi в комплектации Family на 0,2%.

Изменение цен у отдельных компаний вызвано началом продаж новых поколений или комплектаций моделей. Например, Audi начала продажи кроссовера Q7 в новой комплектации Bang&Olufsen Edition с дизельным двигателем 3,0 л (249 л.с.), автоматической коробкой и полным приводом за 5470000 рублей. Максимальная цена модели выросла на 11,4%.



А вот китайский Brilliance начал продажи обновлённого кроссовера V5. Автомобиль предлагается в двух комплектациях с турбированным двигателем 1,5 л (143 л.с.), автоматической коробкой и передним приводом по цене 1049000 – 1099000 рублей. Максимальная цена модели выросла на 37,7%.