ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России на предмет количества продаваемых моделей. Согласно результатам исследования, по итогам 2016 года было продано более 270 моделей легковых автомобилей, официально представленных на российском рынке.

Учитывая тот факт, что на конец 2014 этот показатель превышал 410 единиц, специалисты агентства «АВТОСТАТ», пришли к выводу, с начала кризиса наш рынок покинуло около 140 моделей легковых автомобилей, что соответствует одной трети от прежнего количества.

Как отмечает руководитель пресс-службы аналитического агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов, в условиях падающего рынка производители вынуждены делать ставку на более ходовые модели, которые пользуются спросом. «Вполне естественно, что за это время рынок покинули менее ликвидные модели, поэтому их общее число за это время существенно сократилось», - отметил он.