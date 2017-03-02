ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование цен новых легковых автомобилей, которое охватывало всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам исследования, за вторую половину февраля цены изменились у 11 из них.

Некоторые производители ограничились изменением цен только одной модели. В частности, американский Ford поднял цену рестайлингового кроссовера Kuga производства 2017 года на 1,3 – 2,0%. Английская марка MINI подняла цену модели One в комплектации John Cooper Works на 1,2%. А вот японский бренд Nissan увеличил цену двух своих моделей – седана Almera 2017 года (на 1,9 – 2,5%) и кроссовера Qashqai (на 1,5 – 2,2%).

Несколько компаний отметились тем, что внесли изменения в модельный ряд или комплектацию отдельных моделей. Так, корейский Hyundai начал продажи седана Solaris нового поколения в четырёх комплектациях с двумя двигателями 1,4 л (100 л.с.) и 1,6 л (123 л.с.) по цене от 599000 до 899900 рублей. По сравнению с предыдущим поколением минимальная цена модели снизилась на 4,0%, а максимальная выросла на 4,5%.