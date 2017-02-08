ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ решил сохранить в 2017 году максимальную дилерскую маржу на уровне 9,7%, но поэтапно изменить условия получения бонусов. Как пишут СМИ, вместо 1%-ной скидки за выкуп машин без использования отсрочки платежа вводится инвестиционный бонус в таком же размере. Его в течение 2017 года будут получать те дилеры, которые выполняют все корпоративные требования, включая соответствие новому фирменному стилю автоконцерна.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в январе АВТОВАЗ реализовал в России более 16,3 тыс. автомобилей, что на 5% больше по сравнению с показателем годичной давности.