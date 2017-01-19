АВТОВАЗ не будет поставлять в Европу LADA XRAY
19.01.2017, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Высокий хэтчбек LADA XRAY не будут поставлять на европейские рынки. Об этом сообщил исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Ян Птачек.
По его словам, традиционными экспортными рынками для предприятия являются страны СНГ. Поэтому в целях увеличения экспорта, нужно фокусироваться на них: здесь для бренда LADA самые большие возможности. Вместе с тем, АВТОВАЗ также фокусируется и на некоторых европейских рынках, таких как Германия и Венгрия.
По его словам, традиционными экспортными рынками для предприятия являются страны СНГ. Поэтому в целях увеличения экспорта, нужно фокусироваться на них: здесь для бренда LADA самые большие возможности. Вместе с тем, АВТОВАЗ также фокусируется и на некоторых европейских рынках, таких как Германия и Венгрия.