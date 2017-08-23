ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ ожидает роста продаж автомобилей LADA в России в августе более чем на 10% по сравнению с тем же месяцем 2016 года, сообщил президент компании Николя Мор. В августе прошлого года компания реализовала на российском рынке 20908 автомобилей.

"Примерно на том же уровне, что и в июле - рост больше чем на 10% по сравнению с августом прошлого года. Как минимум. Но август еще не закончился, и продажи зачастую проводятся в последние дни месяца", - сказал глава АВТОВАЗа.

Комментируя продажи компании на внешних рынках, Н.Мор отметил, что в Казахстане стартует программа новых утилизационных сертификатов. "Мы работаем над ней вместе с компанией "Бипэк", надеемся, что она поможет продажам в этой стране", - добавил он.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в июле АВТОВАЗ реализовал на российском рынке 26502 автомобиля, что на 22% больше по сравнению с показателем годичной давности.