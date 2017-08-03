ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ продлил в августе программу обновления автопарка, поддерживаемую государством (основная мера поддержки спроса на рынке), и увеличил в 1,5 раза до 60 тыс. рублей скидку на свой бестселлер на российском рынке – LADA Granta. Увеличенный бонус предлагается при использовании схемы trade-in, при утилизации скидка осталась прежней – 10 тыс. рублей. Компания также увеличила на 20% до 60 тыс. рублей скидку на одноплатформенную модель – Kalina (тоже при использовании схемы trade-in). Условия по остальным моделям в рамках программы обновления парка сохранились.

Таким образом, LADA Granta в начальной комплектации со всеми бонусами можно купить за 329 тыс. 900 рублей, в то время как полная стоимость автомобиля составляет 389 тыс. 900 рублей. Скидка по trade-in на LADA Priora – 10 тыс. руб., столько же скинут и по утилизации. На LADA Vesta по trade-in скинут 20 тыс. рублей, по утилизации – 10 тыс. рублей. На LADA Largus по trade-in скидка составляет 10 тыс. рублей, столько же по утилизации, а при покупке внедорожника LADA 4x4 – 20 тысяч и 10 тыс. рублей соответственно.