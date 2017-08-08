АВТОВАЗ в июле увеличил продажи на 22%
08.08.2017, 17:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 26502 автомобиля, что на 22% больше по сравнению с показателем годичной давности. В результате доля LADA достигла 20,4% против 19,9% годом ранее, согласно данным АЕБ. По итогам семи месяцев 2017 года российские дилеры LADA продали 166733 машины, что на 14% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Бестселлером АВТОВАЗа в июле остается LADA Granta, чья реализация составила 8134 автомобиля (+28%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 6491 реализованный авто, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство на рынке универсалов сохраняет LADA Largus, реализованный в количестве 3021 штуки (+20%).
Бестселлером АВТОВАЗа в июле остается LADA Granta, чья реализация составила 8134 автомобиля (+28%). Второй результат показал седан LADA Vesta – 6491 реализованный авто, что на 25% больше по сравнению с прошлым годом. Лидерство на рынке универсалов сохраняет LADA Largus, реализованный в количестве 3021 штуки (+20%).
Источник: Автостат