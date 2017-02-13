АВТОВАЗ выпустит юбилейную спецсерию LADA 4x4 в честь 40-летия модели
13.02.2017, 13:14
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. АВТОВАЗ в честь 40-летия своего внедорожника LADA 4x4 ("Нива") выпустит особую версию модели - 40 Anniversary. Состав комплектаций и цены новинки пока неизвестны. Президент АВТОВАЗа Николя Мор при этом с сожалением отметил, что название "Нива" компании не принадлежит.
Одним из последних усовершенствований российского внедорожника стала доработанная подвеска: появился новый подшипник в передних ступицах, газонаполненные амортизаторы и независимое крепление редуктора переднего моста.
Сейчас в продаже есть несколько специальных версий LADA 4x4: Elbrus Edition, которую можно купить за 492900 рублей, а также Orange Edition и Black Edition, их цена составляет 526000 рублей. У 4x4 Urban также есть версия Snow Queen стоимостью 532800 рублей.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.
Одним из последних усовершенствований российского внедорожника стала доработанная подвеска: появился новый подшипник в передних ступицах, газонаполненные амортизаторы и независимое крепление редуктора переднего моста.
Сейчас в продаже есть несколько специальных версий LADA 4x4: Elbrus Edition, которую можно купить за 492900 рублей, а также Orange Edition и Black Edition, их цена составляет 526000 рублей. У 4x4 Urban также есть версия Snow Queen стоимостью 532800 рублей.
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", по итогам января 2017 года продажи LADA 4x4 составили 1627 машин, что на 1,1% выше показателя годичной давности.