ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Американский авторынок в июле сократился на 7,1% и составил 1 млн 408 тыс. 484 легковых автомобилей и внедорожников. Таким образом, отрицательная динамика фиксируется седьмой месяц подряд. Согласно данным WardsAutoGroup, очищенный от сезонности годовой уровень продаж, рассчитанный из результатов прошлого месяца, составил 16,69 млн машин. По итогам семи месяцев 2017 года продажи автомобилей в США снизились на 3% до 9 млн 809 тыс. 723 единицы.