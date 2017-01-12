Audi приостановила поставки шести моделей в Россию
12.01.2017, 17:52
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское подразделение Audi приостановило поставки шести моделей автомобилей на российский рынок, рассказал официальный представитель компании, пояснив, что такое решение связано с вступлением в силу с 1 января 2017 года регламента Таможенного союза об обязательной установке на все импортируемые в Россию автомобили системы "ЭРА-Глонасс". Приостановлены поставки кабриолетов A3 и А5, а также моделей Audi А1, Audi ТТ, Audi R8 и Audi А8.
"Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова "ЭРА-Глонасс". Однако некоторые из указанных моделей (А8, R8, ТТ) пока не исчезнут с рынка в текущем году. В 2016 году компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году", - сообщил официальный представитель Audi.
Автоконцерны, продающие автомобили в России, с 1 января 2017 года обязаны устанавливать на каждый автомобиль систему спутникового наблюдения "ЭРА-Глонасс". Установка системы потребует от них новых производственных затрат. По оценкам экспертов, они будут сопоставимы со стоимостью минимум двух краш-тестов автомобилей каждой модели. Отдельных вложений потребуют лабораторная база и испытания на полигоне. Без установки этой системы автомобили не смогут получить сертификацию и продаваться на рынках России и других стран-участниц Таможенного союза.
"Поскольку разработка и дальнейшая сертификация в соответствии с новыми требованиями безопасности влечет за собой большие инвестиции, было принято решение не внедрять на ряд моделей систему экстренного вызова "ЭРА-Глонасс". Однако некоторые из указанных моделей (А8, R8, ТТ) пока не исчезнут с рынка в текущем году. В 2016 году компания заблаговременно завезла в Россию достаточное количество указанных моделей, чтобы обеспечить спрос на них в 2017 году", - сообщил официальный представитель Audi.
Автоконцерны, продающие автомобили в России, с 1 января 2017 года обязаны устанавливать на каждый автомобиль систему спутникового наблюдения "ЭРА-Глонасс". Установка системы потребует от них новых производственных затрат. По оценкам экспертов, они будут сопоставимы со стоимостью минимум двух краш-тестов автомобилей каждой модели. Отдельных вложений потребуют лабораторная база и испытания на полигоне. Без установки этой системы автомобили не смогут получить сертификацию и продаваться на рынках России и других стран-участниц Таможенного союза.