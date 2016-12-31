Автохолдинг "Максимум" будет продавать автомобили Lifan
31.12.2016, 11:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Петербургский автохолдинг "Максимум" продолжает увеличивать число брендов в своём портфеле. С 1 апреля 2017 года компания начнёт продавать автомобили китайской марки Lifan, рассказал генеральный директор компании Вадим Арустамян.
Сегодня холдинг торгует автомобилями Honda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Suzuki, Ssang Yong и УАЗ. По итогам прошлого года "Максимум" реализовал 5007 автомобилей, улучшив результаты 2014 года на 12,3%. Выручка компаний холдинга за прошлый год превысила 5 млрд рублей.
За десять месяцев 2016 года в рейтинге продающихся в Петербурге марок Lifan занял 21-е место с 868 реализованными машинами. Бренд показывает наибольший рост среди автомобилей массового сегмента: за январь – октябрь прошлого года было продано всего 540 авто, то есть реализация Lifan выросла на 61%.
По словам господина Арустамяна, "Максимум" ставит перед собой задачу продать 700 автомобилей Lifan за год работы с маркой, то есть с апреля 2017-го по апрель 2018 года. При этом в компании уверены, что за год смогут занять 40-50% рынка продаж марки в Петербурге. Большую часть автомобилей "Максимум" будет получать с автомобильного завода Lifan в Черкесске.
"Мы понимаем, что за китайскими автопроизводителями будущее. Кто-то из китайских брендов выстрелит в течение ближайших пяти лет и займёт существенную долю на мировом рынке. Исходя из этого, мы решили работать с той китайской маркой, которая наиболее широко представлена на нашем рынке: Lifan продает около 60% всех китайских машин в России. Уже сегодня они продают больше автомобилей, чем все остальные китайские бренды вместе взятые", – объяснил Вадим Арустамян.
Генеральный директор автохолдинга "Максимум" также отметил, что Lifan – экспортоориентированный бренд, а Россия занимает третье место в продажах марки. Он подчеркнул, что дилеру интересны бренды, в модельном ряде которых присутствуют кроссоверы: их продажи более маржинальны, чем продажи седанов.
Сегодня холдинг торгует автомобилями Honda, Hyundai, Mitsubishi, Ford, Suzuki, Ssang Yong и УАЗ. По итогам прошлого года "Максимум" реализовал 5007 автомобилей, улучшив результаты 2014 года на 12,3%. Выручка компаний холдинга за прошлый год превысила 5 млрд рублей.
За десять месяцев 2016 года в рейтинге продающихся в Петербурге марок Lifan занял 21-е место с 868 реализованными машинами. Бренд показывает наибольший рост среди автомобилей массового сегмента: за январь – октябрь прошлого года было продано всего 540 авто, то есть реализация Lifan выросла на 61%.
По словам господина Арустамяна, "Максимум" ставит перед собой задачу продать 700 автомобилей Lifan за год работы с маркой, то есть с апреля 2017-го по апрель 2018 года. При этом в компании уверены, что за год смогут занять 40-50% рынка продаж марки в Петербурге. Большую часть автомобилей "Максимум" будет получать с автомобильного завода Lifan в Черкесске.
"Мы понимаем, что за китайскими автопроизводителями будущее. Кто-то из китайских брендов выстрелит в течение ближайших пяти лет и займёт существенную долю на мировом рынке. Исходя из этого, мы решили работать с той китайской маркой, которая наиболее широко представлена на нашем рынке: Lifan продает около 60% всех китайских машин в России. Уже сегодня они продают больше автомобилей, чем все остальные китайские бренды вместе взятые", – объяснил Вадим Арустамян.
Генеральный директор автохолдинга "Максимум" также отметил, что Lifan – экспортоориентированный бренд, а Россия занимает третье место в продажах марки. Он подчеркнул, что дилеру интересны бренды, в модельном ряде которых присутствуют кроссоверы: их продажи более маржинальны, чем продажи седанов.