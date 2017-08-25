ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Пикапы Ford F-серии стали самыми продаваемыми автомобилями в мире по итогам первого полугодия 2017 года. По данным JATO Dynamics, с января по июль 2017 года было продано 519 тыс. таких пикапов, что на 8,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Также в ТОП-15 мировых бестселлеров попали ещё две модели Ford – Focus и Kuga. Эти автомобили, продающиеся в том числе в России, заняли 10-е и 12-е места соответственно с результатом 335 тыс. и 316 тыс. проданных экземпляров.

Свыше 95% пикапов Ford серии F нашли покупателей на американском рынке, где модель является бестселлером на протяжении 35 лет и лидирует в своём сегменте последние 40 лет. С момента, когда первый пикап F-серии вышел на рынок США в 1948 году, продано уже свыше 35 млн автомобилей 13 поколений. В XXI веке новый пикап F-серии приобретается в среднем каждую минуту.

Как отмечает пресс-служба компании «Форд Соллерс», Ford Focus был представлен в 1998-м году, а в настоящее время выпускается уже третье поколение модели. С 1999 года Ford Focus продаётся в России. В 2003 году производство популярного во всём мире семейства, в который входят хэтчбек, седан и универсал, было налажено на заводе во Всеволожске. Ford Focus на протяжении многих лет, начиная с 2003 года, становился бестселлером среди моделей иностранных брендов в России.