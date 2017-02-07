ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Британский авторынок в январе вырос на 2,9% и составил 174564 машины. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это максимальный показатель продаж с 2005 года, что стало хорошим стартом для местного авторынка после рекордного 2016 года. Тем не менее в дальнейшем в SMMT не исключают ослабления спроса в дальнейшие месяцы, однако при условии сохранения низких процентных ставок на кредиты и стабильности в экономике, авторынок в нынешнем состоянии сможет преодолеть краткосрочные вызовы.



По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в январе остаётся Ford, реализовавший 22778 автомобилей (+3,4%). На втором месте идёт британский Vauxhall, продажи которого составили 13870 машин (-9,1%). Третий результат показал Mercedes-Benz – 13048 проданных автомобилей (+10,6%). Замыкают пятёрку лидеров Volkswagen (12967 шт., +7,6%) и Audi (11676 шт., +1,4%).