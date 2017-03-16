Авторынок Европы в феврале приблизился к докризисным показателям
16.03.2017, 12:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Продажи легковых автомобилей в Европе по итогам февраля увеличились на 2,1% до 1 млн 114 тыс. 443 машин. Как отмечают в Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), февральский результат приблизился к докризисным показателям 2008 года.
По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 317 тыс. 717 единиц – на 6,1% больше, чем годом ранее.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Евросоюзе продал Volkswagen. На второе место вышла Renault, третью строчку занимает Ford. Замыкают пятёрку лидеров Opel/Vauxhall и Peugeot.
По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в Европе составила 2 млн 317 тыс. 717 единиц – на 6,1% больше, чем годом ранее.
Среди автопроизводителей наибольшее количество автомобилей в Евросоюзе продал Volkswagen. На второе место вышла Renault, третью строчку занимает Ford. Замыкают пятёрку лидеров Opel/Vauxhall и Peugeot.