ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 10,9% до 147519 машин. По итогам семи месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 282 тыс. 786 единиц, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.