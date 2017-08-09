Авторынок Франции в июле вырос на 11%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Франции в июле вырос на 10,9% до 147519 машин. По итогам семи месяцев 2017 года французский авторынок составил 1 млн 282 тыс. 786 единиц, что на 3,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером французского рынка в июле стал Peugeot, реализовавшая 26548 машин (+12,6%). Второе место занимает Renault с показателем 24104 проданных автомобиля (+18,2%). Реализация Citroen в прошлом месяце составила 15527 машин – на 17,9% больше, чем годом ранее.
Самой продаваемой иностранной маркой во Франции остаётся Volkswagen, продажи которого составили 10612 автомобилей (+13,4%). Замыкает пятёрку лидеров по-прежнему Dacia, чьи дилеры реализовали 8269 машин (+0,4%).