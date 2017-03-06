ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Авторынок Германии в феврале снизился на 2,6% и составил 243602 машины. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи новых автомобилей в этой стране увеличились на 3,5% до 485 тыс. 001 единицы. Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), это лучший результат за январь-февраль с 2000 года.