ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанский авторынок в феврале остался на прошлогоднем уровне и составил 97796 машин (+0,2%). Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), стабилизация спроса обусловлена завершением стимулирующей программы по субсидированию покупки новых экономичных автомобилей. По итогам первых двух месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой стране выросли на 4,8% и составили 182311 единиц.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в феврале стал местный SEAT, которая увеличила продажи на 19,2% до 9396 единиц. На втором месте идёт Opel, реализовавший 8860 автомобилей (+4,9%). Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 7001 машину (-13,8%). Замыкают пятерку лидеров Peugeot (6520 шт., -11,8%) и Renault (6306 шт., +5,1%).