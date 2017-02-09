ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанский авторынок в январе вырос на 10,7% и составил 84515 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), несмотря на высокий рост, результат прошлого месяца всё ещё значительно ниже докризисных значений – более 101,6 тысячи автомобилей в январе 2008 года.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFAC, самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в январе остаётся Opel, реализовавший 7297 машин (+0,5%). На втором месте идёт Volkswagen с показателем 6625 автомобилей, что соответствует прошлогоднему уровню. Третью строчку занимает SEAT, который увеличил продажи на 52,3% до 6523 единиц.