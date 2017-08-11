Авторынок Испании за 7 месяцев вырос на 6,4%
11.08.2017, 09:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Испанский авторынок в июле вырос на 2,5% и составил 109948 машин. По итогам семи месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 6,4% и составили 777442 единицы.
Самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стала Renault, реализовавшая 9243 автомобиля (+15,3%). На втором месте идёт местный SEAT, который увеличил продажи на 10,5% до 8467 единиц. Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 8432 машины (+19,5%). Замыкают пятёрку лидеров Opel (7593 шт., -6,1%) и Peugeot (6871 шт., -9,3%).
Источник: АВТОСТАТ