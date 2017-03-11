Авторынок Италии в прошлом месяце вырос на 6%
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в феврале вырос на 6,2% и составил 183777 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за февраль с 2010 года, несмотря на высокую базу прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,1% до 355656 единиц.
Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остаётся Fiat, который в феврале реализовал 38896 машин (+6,1%). Второе место занял Volkswagen, чей результат составил 13432 автомобиля (+5,7%). На третьей строчке идёт Ford, увеличивший реализацию на 1,6% до 12919 единиц. Замыкают пятёрку лидеров Renault (10344 шт., +4,1%) и Peugeot (10140 шт., +2,7%).