ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в феврале вырос на 6,2% и составил 183777 машин. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за февраль с 2010 года, несмотря на высокую базу прошлого года. По итогам первых двух месяцев 2017 года реализация автомобилей в этой стране увеличилась на 8,1% до 355656 единиц.