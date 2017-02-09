ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок России, который в прошлом году сохранил пятое место в Европе, по итогам первого месяца 2017 года выпал из пятерки европейских лидеров, пропустив вперёд Испанию.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей в январе остаётся Германия, где было продано 241399 машин (+10,5%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), в прошлом месяце заказы на новые автомобили увеличились на 3%, что свидетельствует о сохранении положительной динамики продаж в наступившем году.

Второе место удерживает Великобритания, чей результат составил 174564 машины (+2,9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), это максимальный показатель продаж с 2005 года, что стало хорошим стартом для местного авторынка после рекордного 2016 года. Тем не менее в SMMT не исключают ослабления спроса в дальнейшем, однако при условии сохранения низких процентных ставок на кредиты и стабильности в экономике, авторынок в нынешнем состоянии сможет преодолеть краткосрочные вызовы.

Третье место занимает Италия, чьи автодилеры реализовали 171556 машин (+10,1%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель за январь с 2010 года, и в последующие месяцы ожидается сохранение положительной динамики.

Далее идет Франция с показателем 153055 автомобилей (+10,6%). Замыкает пятёрку лидеров на этот раз Испания.