ОРЕАНДА-НОВОСТИ Британский авторынок в июле упал на 9,3% и составил 161997 машин. Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется четвёртый месяц подряд на фоне растущей неопределённости планов правительства по выходу Великобритании из Евросоюза.



По итогам семи месяцев 2017 года реализация легковых автомобилей в этой стране составила 1 млн 563 тыс. 808 единиц (-2,2%).



По данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в SMMT, лидером автомобильного рынка Великобритании в июле остается Ford, реализовавший 16934 автомобиля (-23,9%). На втором месте идет Volkswagen, продажи которого составили 14094 машины (+0,4%).



Третий результат показала Audi – 12896 проданных автомобилей (+11,4%). Замыкают пятёрку лидеров на этот раз Mercedes-Benz (11617 шт., -0,3%) и британский Vauxhall (11528 шт., -41,6%).