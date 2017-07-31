ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Казахстанский автозавод «Азия Авто» по итогам первого полугодия отправил на рынок Китая 692 автомобиля LADA усть-каменогорского производства. Согласно договорённостям с китайскими партнёрами, до конца года объём поставок будет увеличен до 3 тыс. единиц.

Как заявил президент «Азия Авто» Ерик Сагымбаев, выход «Азия Авто» на рынок Китая без преувеличения стал прорывным событием. По его словам, китайскими партнёрами уже оплачены 1,5 тысячи машин, и по итогам года «Азия Авто» намерен удвоить эту цифру.