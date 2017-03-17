Компания BMW Group Россия объявила о повышении цен на модельный ряд с 31 марта 2017 года. Стоимость моделей увеличена в среднем на 1,9%, сообщает пресс-служба BMW Group Россия.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке 1 Series останутся без изменений и составят 1 млн 490 тыс. рублей. Купе 2 Series после повышения цен будет стоить от 1 млн 940 тыс. рублей, а стоимость нового компактвэна BMW 2 серии Active Tourer начинается от 1 млн 680 тыс. рублей. Выросли цены и на автомобили семейства 3 Series: седан будет стоить от 1 млн 820 тыс. рублей, а стартовый ценник BMW 3 Series GT составит 2 млн 380 тыс. рублей. Новая начальная цена купе BMW 4 Series составит 2 млн 440 тыс. рублей, четырёхдверная версия Gran Coupе будет стоить от 2 млн 360 тыс. рублей. Седан 5 Series можно будет приобрести по цене от 2 млн 760 тыс. рублей. Цены на купе с двумя и четырьмя дверьми BMW 6 Series начинаются с 4 млн 450 тысяч и 4 млн 830 тыс. тысяч рублей соответственно. Премиум-седан BMW 7 Series оценили минимум в 4 млн 540 тыс. рублей.

Изменятся цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 1 млн 880 тыс. рублей, модель X3 оценили минимум в 2 млн 780 тыс. рублей, а кроссовер BMW X4 можно будет приобрести по цене от 3 млн 060 тысяч рублей.