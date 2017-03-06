BMW повысит цены на свои автомобили в России
06.03.2017, 13:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания BMW приняла решение поднять цены на весь модельный ряд в России. Как сообщил источник в компании, в среднем автомобили бренда подорожают на 4%.
По неподтвержденной информации, это связано с желанием баварской компании компенсировать курсовую волатильность. Источник в BMW пояснил, что в течение прошлого года бренд повышал цены меньше конкурентов, назвав текущую корректировку прайс-листов «компенсацией». Также, по его словам, подорожание автомобилей BMW связано с высокой инфляцией.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января в России продано 1758 новых автомобилей BMW, что на 8% ниже показателя годичной давности.
Стоит отметить, что это уже не первое подорожание автомобилей в России за последнее время. Так, за две недели, с 16 по 28 февраля 2017 года, 11 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию, гласят данные агентства «АВТОСТАТ», которое провело исследование всех цен на новые машины, представленные на рынке.
По неподтвержденной информации, это связано с желанием баварской компании компенсировать курсовую волатильность. Источник в BMW пояснил, что в течение прошлого года бренд повышал цены меньше конкурентов, назвав текущую корректировку прайс-листов «компенсацией». Также, по его словам, подорожание автомобилей BMW связано с высокой инфляцией.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам января в России продано 1758 новых автомобилей BMW, что на 8% ниже показателя годичной давности.
Стоит отметить, что это уже не первое подорожание автомобилей в России за последнее время. Так, за две недели, с 16 по 28 февраля 2017 года, 11 автопроизводителей изменили цены на свою продукцию, гласят данные агентства «АВТОСТАТ», которое провело исследование всех цен на новые машины, представленные на рынке.